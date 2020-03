An de kommenden Deeg wëll PSA wéinst der Coronavirus-Pandemie alleguerten hir Wierker a Fabricken zoumaachen.

E Méindeg am Nomëtteg soll schonn am Elsass déi éischt Fabrick zougemaach ginn, sot de Vertrieder vun der Gewerkschaft CFTC, Franck Don. Déi aner géingen no an no nozéien.

D'Gewerkschaft CFDT huet erkläert, si hätten d'Geschäftsféierung vu PSA tu dëser Entscheedung gedrängt, well "Panik" bei den Aarbechter opkomm wier.

Och de franséische Constructeur Renault mécht a Spuenien véier Fabricken zou.