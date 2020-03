De Lockdown, dee mir zanter e Méindeg an eisem Alldag ze spiere kréien, dee gëllt schonn zënter dem 9. Mäerz fir ganz Italien.

Ma zënter dem Weekend ginn awer nei emotional Biller ronderëm d’Welt. Biller, déi weisen, wéi d’Italiener mat der nationaler Quarantän ëmginn. De sougenannte "Flashmob sonoro" soll erëm méi Freed a virun allem Hoffnung an den Alldag vun den Italiener bréngen.

Italien ass am Ausnamezoustand, verloosse Stroossen a Flughäfen, Geeschterstied wéi een et just aus de Filmer kennt. Ma fir dem méi tristen Alldag entgéintzewierken, kurséieren zënter e puer Deeg emotional Biller.

De "Flashmob sonoro" suergt den Ament fir Hoffnung op den italienesche Balconen. Vun Operen zu Roum, bis hin zu der italienescher Nationalhymn.

Ma awer och Klassiker wéi "Imagine" vum John Lennon sinn a Sizilien um Balcon instrumental interpretéiert ginn.

"Yesterday" vun de Beatles kritt haut erëm eng nei Bedeitung: "Gëschter hunn eis Problemer nach esou wäit ewech gewierkt", e Saz deen den Ament op ganz Europa zoutrëfft. All Dag ännert sech d’Situatioun. Ma d’Italiener, déi elo schonn zënter enger Woch an nationaler Quarantän sinn, kommunizéieren an entertaine via hire Balcon.

Ma awer net nëmme mat Musek gëtt den Alldag iwwerwonnen, owes huelen d’Leit hir Handyen eraus a suergen esou fir eng poetesch Stëmmung an ongewéinlechen Zäiten zu Roum, Turin oder Mailand.

De wuel emotionaalste Geste ass awer deen heiten. Zu Roum applaudéieren d’Leit deenen, déi am Gesondheetssecteur schaffen an esou all Dag déi reell Helden an eiser Gesellschaft sinn.