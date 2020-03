Domadder ass d'Schéier tëscht Mann a Fra just ëm 1 Prozentpunkt méi kleng ginn, wéi et am Joer 2018 war.

Frae verdéngen an der Moyenne 17,72 Euro brutto an der Stonn an domadder 4,44 Euro manner, wéi Männer. 2018 louch den Ënnerscheed bei 4,51 Euro.