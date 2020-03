Normalerweis musse belsch Frontaliere vum 24. Dag Télétravail un och Steieren an der Belsch bezuelen. Dës Reglementatioun gouf elo adaptéiert.

Belsch Frontaliere kënnen ausnamsweis wärend der Corona-Kris Télétravail maachen, ouni datt dat steierlech Konsequenzen huet. Normalerweis musse belsch Frontaliere vum 24. Dag Télétravail un och Steieren an der Belsch bezuelen, mee de Lëtzebuerger Finanzminister huet mat der Belsch een Accord fonnt, fir datt déi Deeg, déi wärend der Kris geschafft ginn, net bei déi 24 comptabiliséiert ginn. D’Period fir den Accord wier net bestëmmt, sot de Pierre Gramegna am RTL-Interview, sou datt d’belsch Frontaliere kéinte berouegt sinn, wa se Télétravail maachen.

De Finanzminister ass och a Gespréicher mat senge franséischen an däitschen Homologen, fir een änlechen Accord ze fannen: "Ech hoffen, datt dat och e gutt Signal gëtt par Rapport zu eise franséischen an däitsche Kolleegen". Hien hätt déi 3 Finanzministeren op jiddwer Fall scho viru bal zwou Wochen ugeschriwwen, well hien de Problem hätt gesi kommen, sou de Pierre Gramegna. E formellen Accord huet hien net, mee hie wier optimistesch.

De Pierre Gramegna war e Méindeg op engem Treffe vum Eurogrupp zu Bréissel. Hien huet do zesumme mat den 18 anere Finanzministere vun der Eurozon eng Rei Richtlinnen ugeholl. Déi "ganz gutt Noriicht" wier déi, datt d’EU-Kommissioun d’Accord ass, fir am Regime vun de " Minimus", staatlech Subside fir Investissementer oder an aussergewéinleche Situatiounen, de Seuil vun 200.000 Euro op 500.000 Euro op 3 Joer gehéicht gëtt. Lëtzebuerg hat virun enger Woch der Kommissioun geschriwwen, fir dat unzefroen.

De Pierre Gramegna begréisst och déi aner Mesurë vun der EU. Engersäits ginn Depense vun de Memberstaate wéinst der Corona-kris bei de Budgetsreegelen "neutraliséiert". Donieft goufe Milliarden Euro aus dem EU-Budget "reorientéiert", fir de Virus ze bekämpfen a fir kleng- a mëttel Betriber ze ënnerstëtzen. Parallel huet d’europäesch Investitiounsbank e "grousse Plang" ugekënnegt, fir relativ séier de Betriber Liquiditéiten zur Verfügung ze stellen.