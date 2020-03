Vun en Dënschdeg de Mëtteg 12 Auer un ass et net méi erlaabt, sech mat Famill oder Frënn ze treffen.

Dat huet de franséische President e Méindeg den Owend matgedeelt. Et dierf ee just nach virun d'Dier goe fir op d'Aarbecht, bei den Dokter oder fir akafen ze goen.

Dës Mesure gëllt op d'mannst fir 14 Deeg. "Mir sinn am Krich", sot den Emmanuel Macron an enger Usproch op der Televisioun. "Mir kämpfen net géint eng Arméi oder géint aner Natiounen, mä de Feind ass do a kënnt ëmmer méi no."

Den Emmanuel Macron huet en Appell un d'Populatioun gemaach, sech responsabel ze verhalen. Wann ee sech net un déi nei Mesuren hält, riskéiert ee Sanktiounen.

Vun en Dënschdeg de Mëtteg 12 Auer u mécht Frankräich och seng EU-Baussegrenzen zou. Dat ass eng Moossnam, déi fir e ganze Mount gëllt.

Den Ament wieren dowéinst och alleguer d'Reforme gestoppt, virop d'Rentereform. Den zweeten Tour vun de Gemengewalen, deen e Sonndeg sollt sinn, ass verréckelt.

Wat geschitt, wann déi franséisch Grenzen zougemaach ginn?

Aus Lëtzebuerger Siicht ass een drop preparéiert, falls Frankräich géif decidéieren, d'Grenzen zouzemaachen. E Méindeg den Owend gouf den Zertifikat fir déi franséisch Frontaliere public gemaach, am Fall wou d'Grenze géifen zougemaach ginn.

Hei fannt Dir de Formulaire: https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2020/03-mars/certificat-frontaliers.pdf