D’iranesch Autoritéiten hunn decidéiert, just nach nei Carte d’identités erauszegi fir Leit, déi eng bestëmmte Glawensrichtung hunn.

Den Ausseminister Jean Asselborn kritiséiert dat schaarf an ënnersträicht, datt dës Decisioun reliéis Minoritéite forcéiert, enger bestëmmter Relioun bäizetrieden, och wann dat net hir ass. Dat wier e Verstouss géint d'Reliounsfräiheet.

Déclaration de Jean Asselborn concernant la situation des minorités religieuses, notamment des baha'is, en Iran



Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes Je tiens à exprimer ma grande préoccupation devant la décision récente des autorités iraniennes de ne plus émettre de nouvelles cartes d'identité qu'aux citoyens de confession musulmane, juive, chrétienne ou zoroastrienne. Cette décision de forcer les membres de minorités religieuses non reconnues à choisir une religion autre que la leur est une violation de la liberté de religion et de conviction des baha'is, et vient s'ajouter à d'autres mesures répressives, légales et administratives, prises contre cette communauté.

Selon des rapports, trente baha'is auraient été arrêtés hier dans la ville de Shiraz. Dans ce contexte, je réitère l'appel du Luxembourg aux autorités iraniennes de mettre fin à la persécution des minorités religieuses, notamment des baha'is, en raison de leur participation à des activités sociales, éducatives et communautaires qui font partie de leurs pratiques religieuses.