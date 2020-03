D'Bundesregierung empfeelt de Länner an der Lutte géint d'Ausbreedung vum Coronavirus d'Fermeture vu ville Geschäffter.

Iwwer 7.100 Infizéierter an 14 Doudesfäll - dat sinn d'Chifferen aus Däitschland, Stand e Méindeg am Nomëtteg. Och an eisem Nopeschland sinn zanter e Méindeg d'Schoulen an d'Crèchen zou. D'Bundeskanzlerin Angela Merkel huet betount, datt weider Mesuren néideg wieren, déi een an Däitschland eenheetlech ëmsetze misst.

Extrait Angela Merkel iwwer Corona-Situatioun

Nämmlecht wéi zu Lëtzebuerg wäerten ënnert anerem d'Caféen, Diskoen, Muséeën, Theateren a Kinoen hir Dieren zou maachen. Och Versammlungen a Kierchen, Moscheeën, Synagogen oder anere Glaawensariichtunge goufe verbueden. D'Restaurante bleiwe bei eisen däitschen Noperen awer bis op Weideres op. An natierlech och d'Liewensmëttelgeschäfter, d'Apdikten oder zum Beispill d'Tankstellen an d'Coiffeuren. D'Angela Merkel huet ënnerstrach, datt et wichteg ass, datt d'Bierger nach dorop zréckgräife kënnen.

E Méindeg den Owend huet si zu Berlin ugekënnegt, datt däitsch Staatsbierger net méi reese sollen: "Das beinhaltet und bringt auch mit sich, dass es keine Urlaubsreise ins In- und auch keine ins Ausland geben soll", sou d'Bundeskanzlerin. Si huet iwwerdeems un d'Bierger appelléiert, d'Mesuren anzehalen. Et géing een ëmsou méi séier duerch dës Phas kommen, wa jidderee sech un d'Mesuren hält, sou nach d'Angela Merkel.



Och op internationaler Basis hätte sech d'G7-Staaten op eng gemeinsam Taktik gëeenegt, gouf e Méindeg den Owend nach betount.