D'Weltgesondheetsorganisatioun huet dës Recommandatioun um Dënschdeg eraus ginn.

Et géing wuel keng nei Studie ginn, aus deenen ervir geet, datt Ibuprofen mat enger méi héijer Stierflechkeet am Fall vun enger Corona-Infektioun verbonne wär, sou de WHO-Spriecher Christian Lindmeier en Dënschdeg zu Genf. Experte géingen d'Lag aktuell iwwerpréiwen. "Mir roden, am Verdachtsfall Paracetamol an net Ibuprofen ze huelen", sou de Lindmeier. Dat bezitt sech ausdrécklech op d'Einnam ouni medezinesche Rot.