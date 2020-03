Dem aktuelle Stand no hu sech mëttlerweil méi wéi 187.000 Leit mam Covid-19 ugestach.

80.630 sollen der Berliner Morgenpost no awer nees gesond sinn. Gestuerwe si bis ewell 7.495 Leit um Coronavirus. Am meeschten Infizéierter ginn et a China. Ganzer 81.058 Fäll goufen do gemellt, iwwer 68.700 hu sech nees erholl. Un zweeter Plaz fënnt een Italien mat bal 28.000 Patienten, 2.749 Leit goufe geheelt.

Bei eisen däitschen Noperen ass d'Zuel op 8.084 geklommen, 21 Doudesaffer goufe confirméiert, 67 Mënsche sinn nees gesond. Dem Virus zum Affer gefall sinn a Frankräich 148 Persounen, 6.664 goufen der do infizéiert.

Och zu Lëtzebuerg hëlt d'Zuel ëmmer méi zou: positiv getest goufen 140 Patienten, gestuerwen ass eng Persoun am Alter vu 94 Joer.