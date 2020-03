Hoffnung kënnt vun engem Pharmakonzern vun Tübingen. Deemno kéint dëse Labo méiglecherweis schonn am Hierscht e Vaccin liwweren.

Well den Drock immens héich ass, soll et mat den Autorisatiounen elo méi séier goe wéi an den anere Fäll, sou de Co-Proprietär vu CureVac Dietmar Hopp.

Aus dem Robert Koch Institut heescht et dogéint, datt een eréischt e Vaccin fir d'nächst Fréijoer wäert hunn. Dat wier méi realistesch, esou de President vum Institut, de Lothar Wieler. Et bréicht een ee sougenannt Sécherheetsprofil. Impfstoffer kéinte jo och hir Niewewierkungen hunn.