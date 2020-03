Am Sträit iwwer d'Aart a Weis vun der Berichterstattung vun der Press ass China elo ee Schratt méi wäit gaangen an huet 13 US-Journalisten heemgeschéckt.

Dëst wier eng Reaktioun op d'Aschränkunge vun der Aarbecht vu chinesesche Staatsmedien an den USA, huet den Ausseministère zu Peking matgedeelt.

Et geet ëm d'Zeitungen "New York Times", "Wall Street Journal" a "Washington Post". Mataarbechter vun dëse Medien, deenen hir Akkreditéierunge virum Enn vum Joer oflafen, missten hir Pressekaart innerhalb vun 10 Deeg ofginn. Op d'mannst 13 US-Korrespondente wiere vun dëser Mesure betraff, heescht et.

Dee ganze Sträit hat Mëtt Februar schonns ugefaangen. Deemools krute schonns 3 US-Journalisten hir Pressekaart ofgeholl, dat wéinst engem Kommentar iwwer den Ausbroch vum Coronavirus.