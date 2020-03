Vill falsch Informatiounen iwwert de Coronavirus kommen aus Russland oder vu russeschen Serveren, dat seet d'EU-Kommissioun.

Et hätt een déi lescht Zäit dës Aktiounen observéiert, an och versicht dogéint virzegoen. Dofir huet d'europäesch Kommissioun d'Campagne "EU géint Desinformatioun" gestart. Et géif een och een Appell un d'Plattforme maachen, déi falsch Informatiounen ze läschen.

Wann d'EU Russland op dës Constate géif uschwätzen, distanzéiert sech de Kreml vun de Sourcen. Allerdéngs hätt ee gesinn, datt d'Quellen, fir falsch Informatiounen ze verbreeden, deels mam Kreml verbonne wieren.