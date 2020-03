D'Zuel vun de Mënschen, déi sech mam Covid-19 infizéiert hunn, klëmmt weider an Europa.

Coronavirus an Nopeschlänner/Reportage Claudia Kollwelter

An der Belsch gëllt vun den Donneschdeg de Mëtteg un eng Ausgangsspär an dat bis den 2. Abrëll. Iwwer 1.700 Mënschen hu sech an der Belsch infizéiert, 14 si bis ewell ëm d'Liewe komm. Eis belsch Noperen hunn awer och d'Chifferen aus de Spideeler, wou momentan iwwer 360 Persoune wéinst dem Coronavirus hospitaliséiert sinn, dovu leien 79 op der Intensivstatioun. 155 Persoune konnten d'Spidol zanter dem 13. Mäerz verloossen.

An der Belsch goufen zanter dem Ufank vun der Epidemie ronn 16.000 Tester an de Laboe gemaach.



An Däitschland sinn iwwer 10 Dausend Mënsche mam Virus infizéiert. Am schlëmmste betraff ass Nordrhein-Westfalen, Bayern a Baden-Württemberg. Op d'mannst 30 Mënsche si bei eisen däitschen Noperen duerch de Coronavirus ëm d'Liewe komm. De Ministerpresident vu Bayern Markus Söder schléisst eng Ausgangsspär fir Bayern net aus.



D'nämmlecht wéi an Italien gesäit et och a Frankräich dono aus, wéi wann d'Ausgangsspär verlängert géif ginn. De leschte Chifferen no goufe bei eise franséischen Noperen iwwer 9.000 Infektioune registréiert an 243 Doudesfäll. Suerge maache sech d'Doktere virun allem, datt vun de ronn 930 Persounen, déi op den Intensivstatioune leien, ronn d'Hallschent ënner 60 Joer al sinn.

E weltwäiten Iwwerbléck vum Pit Everling

De Pit Everling huet sech mol d'Donnéeë vun der John Hopkins Universitéit vu Baltimore ugekuckt.

Deemno goufen et bis ewell gutt 222.000 Infektiounen, 129.000 sinn der aktuell, bësse méi ewéi 9.000 Mënsche si gestuerwen, knapp 85.000 Leit gëllen als geheelt.

Experte gi vun enger héijer Donkelziffer aus.

An Europa gëlle jo op ville Plazen drastesch Mesuren, verschidde Grenze sinn zou, plazeweis gëtt et Ausgangsspären, dat ëffentlecht Liewen ass gréisstendeels gestoppt.

Trotzdeem weisen d'Zuele weider no uewen, besonnesch an Italien huet d'Situatioun jo déi lescht Wochen dramatesch evoluéiert.

Do sinn et entretemps 35.000 Infektiounen a bal 3.000 Doudeger, dat géing e Mortalitéitstaux vu ronn 8% bedeiten, woubäi een dat net ofschléissend sou ka soen, vu déi warscheinlech grouss Donkelziffer.

An Italien gëtt et op alle Fall 47 registréiert Fäll pro 100.000 Awunner.



An Europa staark betraff ass och Spuenien, dat mat am Ganze 15.000 Fäll a 640 Doudegen.



Däitschland huet der John-Hopkins-Universitéit no entretemps 13.000 Fäll bei 30 Doudesaffer. Bei eisen däitschen Nopere sinn also bis ewell verhältnisméisseg wéineg Mënschen um Virus gestuerwen, just 0,002% vun den Infizéierten.



A Frankräich gëtt et zueleméisseg manner Fäll, nämlech 9.000, bei - Stand um Donneschdeg - awer 243 Doudegen.



Lëtzebuerg huet jo 335 confirméiert Fäll bei 4 Doudegen.



Allgemeng wäit manner betraff si fir den Ament osteuropäesch Länner. Sou huet zum Beispill d'Slowakei just 100 Infektiounen, Ungarn just 73.



An Asien schéngt d'Situatioun sech liicht ze entspanen. Déi haiteg Pandemie ass jo a China ugaangen, abee en Donneschdeg mellt Peking, datt et keng nei Infektioun méi ze vermelle gëtt, déi am Land selwer geschitt wier, all déi nei Fäll, dat wiere Leit, déi aus dem Ausland a China komm wieren.

A Südkorea sinn d'Zuelen no engem Réckgang nees liicht geklommen.

Eent vun de Länner, wou d'Situatioun weltwäit am schlëmmsten ass, ass den Iran, mat 17.000 registréierte Fäll a mat offiziell 1.100 Doudegen.



Um amerikanesche Kontinent sinn d'USA am stäerkste betraff, mat ronn 9.500 Fäll.

Wat nach opfält, ass, datt fir den Ament mol nach d'Südhallefkugel vill manner staark concernéiert ass.



De Coronavirus gouf entretemps an 172 Länner nogewisen.