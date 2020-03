An enger Tëleesusprooch huet d'Bundeskanzlerin Angela Merkel u Solidaritéit an Disziplin appelléiert.

D'Situatioun wier eescht, huet si e Mëttwoch den Owend erkläert. Den Ausgang vun der Situatioun hänkt vill dovunner of, wéi disziplinéiert jiddereen ass an d'Reegelen ëmsetzt. Zanter dem Zweete Weltkrich gouf et keng esou Erausfuerderung méi fir Däitschland, bei där et op e gemeinsaamt, solidarescht Handelen géing ukommen.

Dat wierksaamt Mëttel géint d'Kris si mir selwer, huet d'Angela Merkel betount, dowéinst soll ee sech un d'Mesuren halen.

Den Ament zielt Däitschland iwwer 10.000 Infizéierter, 26 Persoune si bis ewell um Covid-19 gestuerwen.