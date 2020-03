D'Steiere sollen no hanne reportéiert ginn.

D'USA hunn ee risege Pak fir Nouthëllef decidéiert. Et ass deen drëtten Hëllefspak vun der amerikanescher Regierung bannent e puer Deeg. Dëse rezente Pak gesäit Hëllefen an Héicht vun 1.3 Billiounen Dollar vir. Dovunner solle 500 Milliarden Dollar als 1.000-Dollar-Schecken un d'Bierger goen. Kleng Entreprisë solle Kreditter an Héicht vun 300 Milliarden Dollar kréien. D'Stéiere sollen och no hanne reportéiert ginn. Do gëtt vun 300 Milliarde geschwat.

Wéi gesot ass et den drëtte Pak. Deen éischte vun 8,3 Milliarden Dollar soll an d'Medezin fléissen. Do virun allem an d'Recherche vun engem Vaccin géint de Coronavirus mee och an d'Kafe vu Schutzkleedung. Den zweete Pak vun 100 Milliarden Dollar gouf duerch d'Gesetz "Families First Coronavirus Reponse Act" decidéiert. Doranner ass virgesinn, datt Leit gratis Virus-Tester a Verdachtsfäll solle kréien. An datt d'Léin weider bezuelt ginn, och wann d'Leit wéinst der Infektioun ausfalen.