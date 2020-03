Well e Mann, dee mat der Bunn, ënnerwee war, dem Kontroller gesot huet, hien hätt de Coronavirus, goufe Rettungsekippen an d'Police mobiliséiert.

Et war e schlechte Witz, dee sech e 35 Joer ale Mann geleescht hat, dee mat der Regionalbunn vu Bullay op Cochem gefuer ass. Wéi hie säin Ticket sollt weisen, huet de Mann erkläert, datt hie keen hätt, well hie séier sech op de Coronavirus misst teste loossen, hie wier infizéiert.

D'Personal am Zuch huet séier reagéiert an d'Police an d'Rettungsekippe geruff. De Mann hat an där Zäit näischt Besseres ze dinn, wéi de Kontroller dauernd ze beleidegen. Wéi den Zuch zu Cochem ukoum, sinn d'Dieren zoubliwwen, bis d'Police op der Plaz war. An där Zäit huet och de selwerernannte Coronapatient d'Police alarméiert, datt hie géint säi Wëlle géif festgehale ginn.

Wéi d'Beamten op der Plaz waren, huet de Mann hinne gezielt, datt déi ganz Aktioun just e Witz gewiescht wier. Domadder huet hien awer an enger Zäit, wou all d'Personal gebraucht gëtt, souwuel d'Landespolizei wéi och d'Bundespolice an d'Rettungsekippen vu vläicht anere wichtegen Asäz ofgehalen. Aner Passagéier hu misste méi laang, wéi geplangt waarden an och der däitscher Bunn ass hei finanzielle Schued entstanen, well den Zuch dono Verspéidung hat.

D'Police huet eng Enquête géint de Mann ageleet, dat wéinst Beleidegung, Mëssbrauch vun Noutruff an dem net bezuelten Ticket. Donieft muss de Mann domadder rechnen, datt déi däitsch Bunn Schuedenersatz wëll hunn.