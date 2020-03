Médecins sans Frontières no dierft et just eng Fro vun der Zäit sinn, bis dass och Fäll vun Infektiounen am Flüchtlingslager notéiert ginn.

Och ouni Coronavirus ass d’Situatioun am Moria-Flüchtlingslager op Lesbos schonn dramatesch genuch. Et ass Plaz fir 3.000 Flüchtlingen a Migranten, awer iwwer 29.000 liewen der den Ament do. An der Tëschenzäit gouf deen éischte COVID-19-Fall bei engem vun de griicheschen Awunner vun der Insel, confirméiert. Médecins sans Frontières no dierft et just eng Fro vun der Zäit sinn, bis dass och Fäll vun Infektiounen am Flüchtlingslager notéiert ginn. MSF fuerdert elo verstäerkt eng Evakuatioun ier et ze spéit ass.

De Coronavirus ze kontrolléieren an engem sanitär-hostillen Ëmfeld wéi dem Moria-Camp op Lesbos ass quasi onméiglech. D’Hygieneskonditioune si katastrophal: 1.300 Mënschen deele sech ee Krunn – 242 eng Dusch an 167 eng Toilette. D’Flüchtlingen a Migrante si sech bewosst wat hinne géif bléien a si hunn Angscht.