Wéi et weider heescht, wieren de Gidderverkéier an "essentiell" Deplacementer weider erlaabt.

Fir d'Verbreedung vum Covid-19 an der Belsch weider anzedämmen, huet de belschen Inneministère e Freideg den Owend entscheet, fir d'Grenzen zu de 5 Nopeschlänner zouzemaachen.

Allerdéngs géif et Ausname fir de Gidderverkéier an "essentiell" Deplacementer ginn. Et géing virun allem dorëms goen, onnëtz Trajeten ze reduzéieren.

Vun e Freideg de Mëtteg 3 Auer un huet déi belsch Police ugefaangen, d'Grenzen ze kontrolléieren. Fir Deplacementer vu Frontaliere gëtt iwwerdeems den Appell gemaach, bei all Faart déi néideg Paperassen dobäi ze hunn, fir ze beweisen, datt ee muss Grenziwwerschreidunge maachen, fir schaffen ze fueren.

Wéi belsch Medie nach mellen, wier een op Regierungssäit an enkem Austausch mat de 5 Nopeschlänner Frankräich, Däitschland, Holland, Groussbritannien an ebe Lëtzebuerg.