Beispillsweis Kalifornien an New York - a béide Staaten, mat am Ganze 60 Millioune Mënschen, sinn all net néideg Butteker zou.

An d'Leit sollen doheem bleiwen. Eng landeswäit Ausgangsspär ass fir den Donald Trump den Ament keen Theema, wéi e sot. D'Grenze mat Mexiko a Kanada ginn zougemaach. D'Wall Street huet déi schlëmmste Woch zanter der Finanzkris vun 2008 hannert sech. Vill Amerikaner si veronséchert an decke sech mat Waffen a speziell Munitioun an. An de leschte 5 Wochen huet sech den Ëmsaz vervéierfacht.