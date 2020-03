Mä d'Zuel vun den Infizéierten, déi aus dem Ausland agereest sinn, ass ëm 41 geklommen op elo 269.

7 Mënsche sinn e Freideg a China un de Suitte vum Virus gestuerwen. Mat der Wirtschaft geet et biergop a China. Déi meescht grouss Entreprisen hunn nees ugefaange mat schaffen. D'Zuel vun den Infektioune kéint awer weider klammen, wann d'Reesen am Land selwer an aus dem Ausland zouhëlt.