A London gi se op ee spezielle Wee, fir hir Sans-Abrise virum Coronavirus ze schützen.

D'Stad London huet fir d'Leit ouni Daach iwwert dem Kapp eng 300 Zëmmeren an zwee Hoteller reservéiert. 12 Woche laang sollen déi Leit sech do kënnen zeréckzéien, fir ze verhënneren, datt si sech mam Virus ustiechen. D'Persoune géifen och mam Taxi bis dohinner bruecht ginn, esou de Buergermeeschter vu London de Sadiq Khan. Esou wëll een evitéieren, datt sech déi Concernéiert am ëffentlechen Transport mam Virus kéinten infizéieren.