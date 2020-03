D'Buergermeeschtesch vu Roum, d'Virginia Raggi, huet sech nawell e fatzege Faux-pas geleescht.

An Italien gëllt eng Ausgangsspär: jidderee soll doheem bleiwen! Dorunner wollt och d'Buergermeeschtesch vu Roum, d'Virginia Raagi, hir Bierger erënneren an huet ee Video an deem Sënn gedréint.

Just steet d'Fra net, wéi et eigentlech sollt sinn, an enger Gebailechkeet ze filmen an den Appell do ze formuléieren, mee matten an engem Park, esou wéi wann d'Ausgangsspär net fir si geduecht wier.

C’è gente che esce come se nulla fosse. Non funziona così! Dobbiamo essere più rispettosi gli uni degli altri e soprattutto agire come una comunità che lotta insieme per bloccare il contagio e proteggere le persone fragili. Lo ripeto: contro #Coronavirus dovete stare a casa! pic.twitter.com/WII95SEjdl — Virginia Raggi (@virginiaraggi) March 20, 2020

Doropshi gouf et op de sozialen Netzwierker ee reegelrechte Shitstorm.

Zanter e Freideg huet d'Regierung d'Reegele nach emol verschäerft, an den Italiener och verbueden, sech a Parken oder soss dobaussen opzehalen. Och Sport an der Ëffentlechkeet ass ënnersot.