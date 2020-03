Trotz dem antëscht weltwäiten Effort géint de Coronavirus hu sech UN-Experten no bis ewell scho méi wéi 300.000 Leit mat der neier Longekrankheet ugestach.

Knapp 13.000 hunn d'Krankheet net iwwerlieft. Eleng an den USA huet sech d'Zuel vun den Infizéierte bannent nëmmen enger Woch verzéngfacht.

An Europa struewelen aktuell Italien a Spuenien am meeschten. Déi italienesch Regierung huet e Samschdeg annoncéiert, dass all net liewesnoutwenneg Entreprisen a Fabricke bis op Weideres zougemaach ginn. Kuerz virdru war bekannt ginn, dass an Italien bannent 24 Stonne bal 800 Leit um Coronavirus gestuerwe sinn. Domat ginn et zanter dem Ausbroch vun der Krankheet méi wéi 4.800 Doudesfäll an Italien.

A Spuenien hu sech schonn eng 25.000 Leit mam Virus infizéiert, 1.300 sinn doru gestuerwen. Dat Schlëmmst kéim awer nach, esou de Regierungschef Pedro Sánchez an enger Televisiounsusprooch. Hien huet un d'Leit appelléiert, sech weider un d'Ausgangsspär, déi virun enger Woch ausgeruff gouf, ze halen. Fir dës z'ëmgoen, ware verschiddener e bësse kreativ ginn. Vue dass mam Hond spadséiere goen nach erlaabt ass, goufen et eng Rei Leit, déi kuerzerhand mat Geesse, Schwäin oder esouguer Kanarievillercher ënnerwee waren. D'Police huet dat Ganzt net grad esou witzeg fonnt an huet déi kreativ Spadséiergänger verwarnt.