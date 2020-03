Australien wëll ëmgerechent ronn 35 Milliarden Euro géint de Schued, deen d'Pandemie op déi australesch Wirtschaft huet, investéieren.

Ënnert anerem kleng Entreprisen a ONGe sollen Direkthëllefe vu bis zu 100.000 Dollar kréien, Chômeure solle bis op Weideres duebel esou vill Sue kréien a Pensionäre kënne mat enger eemoleger Hëllef vu 750 Dollar rechnen.

Domat wëll d'Regierung verhënneren, dass Australien all ze déif an eng Rezessioun rëtscht. Alles an allem offréiert déi australesch Regierung zesumme mat der Zentralbank elo 189 Milliarden Dollar u wirtschaftlechen Hëllefen.

Bis ewell ginn et an Australien eppes méi wéi 1.300 Infizéierter. 7 Leit si wéinst dem Virus gestuerwen. Eng komplett Ausgangsspär gëtt et nach net, ma et dierfe keng Auslänner méi areesen an d'Australier sollen och am Inland net méi reesen.