En Äerdbiewen huet d'Awunner vu Zagreb e Sonndeg de Moie fréi aus dem Schlof gerappt. Eng Persoun koum ëm d'Liewen an et gouf Blesséierter.

Zwee mëttelstaark Äerdbiewe bannent enger knapper hallwer Stonn hunn an der kroatescher Haaptstad Zagreb grousse Schued hannerlooss. Vill Haiser krute Rëss, Mauere sinn an de Koup gefall an och d'Worzeechen, d'Kathedral am Zentrum, gouf beschiedegt.

Eng Persoun ass ëm d'Liewe komm. Dat schreiwe lokal Medien e Sonndeg de Moien. Dosende Mënsche goufe verwonnt.

Dat éischt Biewen um 6.24 Auer hat dem European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) no eng Stäerkt vu 5,3 op der Richterskala, dat Zweet um 7.01 Auer 5,0.