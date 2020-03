D'Gesondheetsamt Trier-Saarburg huet e Sonndeg weider Fäll vun Infektiounen gemellt.

Domat geet d'Zuel vun Infizéierten ëm 16 an d'Luucht. Am Kandkrees Trier-Saarburg sinn et antëscht 31 confirméiert Fäll. Zwee Patiente gi stationär behandelt.

Bei hirer Hotline kënnt et wéinst der héijer Nofro zu méi laangen Waardezäiten. D'Leit solle sech iwwer folgend Internetsitten informéieren:

www.trier-saarburg.de www.trier.de www.rki.de www.bzga.de

Et ass och hei den Appell, dass all Mënsch, och wann e liicht krank ass, soll doheem bleiwen a sech iwwer Telefon soll mat sengem Hausdokter a Kontakt setzen. Et gëtt och nach emol un de Versammlungsverbuet vu Gruppe vu méi wéi 5 Leit erënnert an déi sozial Distanz ze respektéieren. Wa méiglech soll een awer a senge 4 Wänn bleiwen.