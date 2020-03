A Frankräich huet d'Supermarchéschaîne Auchan annoncéiert, hirem Personal eng eemoleg Primm vun 1.000 Euro wëllen auszebezuelen.

Domat wéilt een de Mataarbechter Merci soen, fir hiren Engagement an dëser sanitärer Kris, heescht et an engem Communiqué vum Grupp.

No der Kris ëm d'Gilets Jaunes war a Frankräich eng Méiglechkeet geschaaft ginn, fir dass Entreprisen hire Mataarbechter Primme vu bis zu 1.000 Euro kënne bezuelen, ouni dorobber Steieren oder Cotisations sociales mussen ze bezuelen. Dës Mesure gouf elo nach eng Kéier agefouert. Entreprisen, déi am Virfeld en Accord iwwer d'Gewënnbedeelegung mat hirem Personal ofgeschloss hunn, kënne bis Enn Juni 2020, bis zu 1.000 Euro steierfräi an ouni Charges patronales un hir Leit verdeelen.