Mat enger Ausgangsspär vu 14 Stonnen huet Indien den Eeschtfall an der Corona-Pandemie geprouft.

Milliounen Inder hunn de Sonndeg an hiren Haiser verbruecht. D'Butteker sinn zou bliwwen, Inlandsvolle goufe gestrach an international Flich duerften net op indesche Fluchhäfe landen.

D'Ausgangsspär vu 7 bis 21 Auer ass net obligatoresch, ma de Premeriminister Narendra Modi huet awer all 1,3 Milliarden Inder opgefuerdert, sech drun ze halen mat der Ausso: "Bleift doheem a bleift gesond".

An et schéngt wéi wann de Gros sech dru gehalen huet: déi normalerweis iwwerfëllte Stroosse ware wéi ausgestuerwen an déi beléifte Lodi-Gäert ware sou gutt wéi eidel.

Indien huet bis ewell iwwer 320 confirméiert Infektiounen mam neie Coronavirus gemellt. % Mënsche si gestuerwen. D'Donkelziffer kéint den Experten no awer däitlech méi héich sinn. D'indesch Eisebunnsgesellschaft huet den Zuchtrafic dowéinst scho bis den 31. Mäerz gestoppt, just de Giddertransport an Zich a Groussstied zirkuléieren nach.