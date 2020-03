Ee spezielle Reportage iwwert enger Infirmière aus der Urgence zu Mulhouse am Elsass

Virun engem Mount waren iwwer 2.000 Gleeweger aus der ganzer Welt zu Mulhouse beienee komm fir eng Versammlung zu där eng evangelesch Kierch agelueden hat. Et war méiglecherweis den Haaptentréespunkt fir de COVID-19 a Frankräich an zanterhier kritt een am Elsass de Coronavirus net méi an de Grëff. D’Spideeler vu Mulhouse a Colmar sinn iwwerfëllt – d’Personal packt den Drock net méi vun der Aarbecht ronderëm d’Auer an ass och psychologesch staark belaascht. Ënnert Anonymat huet eng Infirmière aus hirem Alldag erzielt.

Um Parking vun der Klinik zu Mulhouse ass de Militär am Gaang eng Zeltinfrastruktur opzebauen, fir d’Capacitéit vun de Better am Elsass eropzesetzen an d’Spidol z’entlaaschten. Muer oder en Dënschdeg soll deen zousätzlechen Dispositif vun der Arméi funktionell sinn. E Samschdeg de Mëtteg ware bal 1.800 Patienten am Grand-Est an de Spideeler, dovu 435 an der Reanimatioun, 83 méi, wéi nach e Freideg.

“Défaillances respiratoires aiguës” ass quasi bei all Patient den Diagnostik, deen um Ziedel steet, wann et eriwwer ass. Dat medezinescht Personal entscheet iwwer Liewen an Doud. Patienten, bei deenen nach eng Aussiicht besteet, gi vir geholl.

Den Ausgank ass deen, dass iergendeng Kéier d’Zuel vu Neiinfektioune wäert erofgoen, de Fall gesat, dass jiddereen dozou bäidréit.

A China hunn drastesch Moossnamen zu Resultater gefouert a Beijing schéngt, wann een den offiziellen Zuelen dierf gleewen, d’Pandemie op sengem Territoire an de Grëff kritt ze hunn. Mä a China hunn d’Gesondheetsautoritéite géint de Coronavirus gekämpft a net och nach géint en iwwerspëtzte Sënn fir individuell Fräiheeten.