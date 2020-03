D'Kim a säi Mann Gabriel wunnen zanter 2 Joer zu Key West a si hunn d'Insel nach net esou erlieft.

Zu Key West, de südlechste Punkt vun den USA, ongeféier 90 Meilen nërdlech vu Kuba, wou sech normalerweis sëlleg Touristen an de Stroossen ophalen, zemools elo, an der Zäit vum Springbreak ass et nawell awer zimmlech eidel ginn.

Et gouf och hei reagéiert, och wann et bis elo nach keen offizielle Fall vum Covid-19 Virus an de Florida Keys gëtt. Ënnert anerem sinn déi éischt Plagen zougemaach ginn.

Wéi och zu Lëtzebuerg bleiwen d'Supermarchéen an den USA elo mol op, vun 8-9 Auer moies dierfe just Leit iwwer dem Alter vu 65 Joer hier Kommissioune maachen.

Eng grouss Angscht ass allerdéngs elo déi viru finanzielle Problemer an den USA, déi net nëmmen hei ob Key West ze spieren ass. Dës Insel ass ofhängeg vun den Touristen.

De Laurent Grimm vun Toulouse huet sech hei zesumme mat senger Fra säin Dram erfëllt an hei seng eege franséisch Wäibar opgemaach.

Wei et elo hei weider geet déi nächste Méint, weess hei wuel bis elo nach keen.