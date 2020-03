Fir d'Netzer an Europa net nach méi ze belaaschten, hunn och elo Facebook an Instagram decidéiert, d'Qualitéit vun hire Videoen erofzesetzen.

Och si ginn domadder enger Demande vun der EU no, well an Europa gefaart gëtt, datt den Internet an Zäite vu Quarantainen an Homeoffice ze vill belaascht kéint ginn.