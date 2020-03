De Mann war no enger Rees aus Asien zeréck an Taiwan komm an hätt u sech misste 14 Deeg doheem bleiwen.

Dorobber hat de Mann awer keng Loscht an ass e Sonndeg den Owend zu Taipeh feiere gaangen. Dobäi gouf hien awer vun der Police erwëscht. Déi taiwanesch Autoritéite hunn de Mann direkt mat der strengster Strof, déi si konnten huelen, gestrooft. Leit, déi sech trotzt enger Quarantän esou verhalen a sech op Plazen ophalen, wou vill Persoune sinn, si Schold dorunner, wa sech de Virus verbreet. Mir wäerte esou Leit haart bestrofen, huet de Buergermeeschter vun Taipeh erkläert. Taiwan hat séier op déi méiglech Pandemie reagéiert a seng Grenze schonn zougemaach, nach éier China Wuhan komplett dicht gemaach huet. Obwuel den Inselstaat esou no u China läit, hat ee just 195 Fäll an zwee Doudeger. Aktuell klëmmt d'Zuel vun den Infektiounen awer, well nees vill Awunner, déi zu der Zäit vum Ausbroch vum Virus net am Land waren, zeréck op Taiwan kommen. Dës ginn alleguerten fir 2 Wochen a Quarantän gesat. Fir datt si sech och drun halen, gi si iwwert de GPS an hirem Handy verfollegt an d'Police gëtt alarméiert, esoubal eng Persoun seng Wunneng verléisst.