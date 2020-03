Op verschiddene Plazen an Europa ass d’Situatioun ganz kritesch. An Italien sinn e Sonndeg an 1 Dag iwwer 650 nei Doudeger wéinst dem Virus gezielt ginn.

Dat sinn der manner wéi den Dag virdrun, wouduerch et Hoffnungen an Italien gëtt, datt den Héichpunkt erreecht ass an d’Situatioun sech kéint calméieren.

Coronavirus an Italien/Reportage Claudia Kollwelter

Nodeems d'Zuele vun Nei-Infizéierten an Doudesfäll duerch de Covid-19 an Italien permanent geklomme sinn, ginn déi rezentst Chifferen e klenge Liichtbléck. Eng éischte Kéier sinn dës, zanter dem Ausbroch vum Virus, zréckgaangen.



Et ass knapp 2 Wochen hier, datt Italien eng Ausgangsspär decidéiert hat. Experten hate virausgesot, datt een deen Zäitraum bräicht, bis een d’Resultater vun de Mesuren erkenne kéint.



Ob een an Italien tatsächlech den Héichpunkt erreecht huet an d'Zuel vun Nei-Infizéierte weider ofhëlt, wäert sech an den nächsten Deeg weisen.



Fest steet allerdéngs, datt Italien dat Land an der EU ass, dat mat bal 5.500 Doudege bis ewell am uergste vum Coronavirus betraff ass.



Italien kämpft verzweiwelt géint d’Ausbreedung an dat mat weidere méi strenge Mesuren. Vun e Méindeg un a bis op d'mannst Ufank Abrëll bleiwen all d’Firmen a Fabricken, déi net essentiell wichteg fir d’deeglecht d’Liewe sinn, och zou.

De Ministerpresident Giuseppe Conte huet betount, datt et fir Italien déi schwéierst Kris zanter dem zweete Weltkrich wier.



An Italien sinn antëscht méi Leit um Virus gestuerwe wéi a China.

Wéinst der dramatescher Situatioun huet Russland decidéiert, medezinesch Hëllef a Personal an d’Land ze schécken. Och aus Kuba kënnt Hëllef. Iwwer 50 Medezinner, déi och schonn nom Äerdbiewen op Haiti an am Kader vun der Ebola-Epidemie am Asaz waren, sollen an Italien hëllefen.