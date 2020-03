A Brandenburg goufen nieft de Waffen och verschidde Saachen aus der Zäit vun den Nazie fonnt a saiséiert.

Dat huet de Parquet vu Frankfurt an der Oder confirméiert. Ausgang vun dëser Razzia war eng Informatioun vum éisträichesche Verfassungsschutz, datt en Däitschen, deen der Police bekannt ass, zwee russesch Maschinnegewierer wollt kafen.

D'Police konnt am Ganzen 28 Waffe plus Munitioun beim Mann fannen, dorënner och déi zwee Maschinnegewierer aus Russland, an e Räichsadler an Hakekräiz aus der Nazizäit.

Bei der Razzia vun zwou weider Persounen goufen och nach Maschinnepistoulen, eng Panzerfauscht, Granaten

a mënschlech Iwwerreschter fonnt. D'Iwwerreschter sinn den Ermëttler no och aus dem zweete Weltkrich.

D'Männer, déi Waffe schmuggelen, hunn hir Dot och zouginn a koumen dono op fräie Fouss.