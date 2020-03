An den USA ass d'Zuel vun de Neiinfektiounen dramatesch an d'Luucht geklommen, besonnesch schlëmm ass d'Situatioun zu New York.

De Gouverneur vun der Metropol huet wëlles ganz Deeler an der Stad ze spären. D'Zuel vun den Infektiounen ass hei ëm dat 20-facht geklommen.

D'USA a virun allem New York hu wéi et schéngt d'Pandemie massiv ënnerschat, d'Groussstad steet kuerz virdrun, dass de medezinesche System zesummebrécht. Otemschutzmasken a Beootmungsmaschinne ginn ëmmer méi knapp. Bal en Drëttel vun den US-Amerikaner dierfe genee wéi an Europa net méi ouni Weideres aus dem Haus.

New York ass mat méi wéi 15.000 COVID-19-Infektiounen dee Bundesstaat an den USA, deen am schlëmmste vun der Pandemie den Ament betraff ass. Déi meescht Geschäfter a Restaurante sinn zou, d'Spideeler sinn am Ausnamezoustand. Et gëtt verzweiwelt probéiert, méi Better an den Intensivstatioune fräizemaachen. Ronn 2.000 Better sollen an de nächste Stonne bäikommen.

An den USA ware bis e Sonndeg den Owend iwwer 30.000 Mënsche mam Virus infizéiert, ronn 400 Persoune si bis ewell dru gestuerwen.