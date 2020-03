D'Situatioun hätt sech deementspriechend positiv entwéckelt. Gesond Bierger däerfen d'Provënz elo nees verloossen. Wuhan bleift allerdéngs nach zou.

Hubei gëllt als Ausgangspunkt vun der Coronavirus-Pandemie. 2 Méint laang war d'Provënz komplett vun der Welt isoléiert. Vun e Mëttwoch un, däerfen d'Leit sech nees fräi beweegen, virausgesat si si gesond.

Just an der Milliounstad Wuhan gëllt d'Blockade weiderhin. Do soll d'Spär nach bis den 8. Abrëll daueren.

A China ginn d'Zuel vun den Neiinfektioune bannent dem Land an de leschten Deeg konstant erof, wougéint awer d'Zuel vun den Infizéierten, déi aus dem Ausland zeréck a China kommen, an d'Luucht geet.

En Dënschdeg hunn d'chinesesch Autoritéiten 78 nei Infektioune gemellt, wouvunner der 74 kuerz virdrun aus dem Ausland agereest sinn.

Alles an alles goufen et offiziellen Zuelen no a China bis elo 81.000 Infizéierter an op d'mannst 3.277 Doudeger.