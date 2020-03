Well och a Groussbritannien d'Chiffere vun Nei-Infizéierten an Doudesfäll permanent klammen, huet de Premier Johnson sech u seng Landsleit adresséiert.

Et si Mesuren déi vill Länner an Europa schonn ëmgesat hunn, déi de brittesche Premier Johnson e Méindeg annoncéiert huet: Just Geschäfter déi Liewensmëttel verkafen an Apdikten bleiwen op, an Aktivitéite mat anere Leit, wéi déi mat deenen ee wunnt si verbueden. De Message un d’Leit war e kloren:



"You must stay at home!"



Regierungskritiker hu scho méi laang verschäerfte Mesuren gefuerdert, fir den Ausbroch vum Virus anzedämmen. Si fäerten, datt Groussbritannien nach méi hefteg getraff kéint gi wéi Italien, wann den ënnerfinanzéierte nationale Gesondheetssystem ënnert der Laascht vun der Epidemie zesummebrécht.

D’Ausgangsspär a Groussbritannien soll fir op d’mannst 3 Woche gëllen. Zanter e Méindeg sinn d’Schoulen zou, an zanter e Freideg d’Restauranten, Caféen, Theateren etc. D’Mesurë géife permanent nei evaluéiert, a wa méiglech och geännert ginn, huet de Boris Johnson ënnerstrach.



"But at present, there are just no easy options. The way ahead is hard, and it is still true that many lives will sadly be lost."



A Groussbritannien sinn iwwer 300 Mënschen um Virus gestuerwen an knapp 6.000 goufe positiv op den COVID-19 getest.