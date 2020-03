Spuenien ass no Italien dat Land, an deem de Coronavirus am heftegsten an Europa zougeschloen huet.

D'Zuel vu Covid-19-Doudesaffer ass a Spuenien an engem Dag op iwwer 500 geklommen. Am Ganze si 2.696 Leit dem Virus zum Affer gefall, d'Zuel vu positiv geteste Patienten ass op 39.673 geklommen. Domadder ass d'Land am Süde vun Europa no Italien dat Land, dat am schwéierste mam Coronavirus ze kämpfen huet. Dobäi kënnt, dass e ville verloossenen Alters- a Fleegeheemer am Land Läiche fonnt ginn. Déi eeler Persoune wieren zum gréissten Deel dem Virus zum Affer gefall. Dat confirméiert och de spueneschen Transportminister an engem Interview. Ënnert anerem géint en Heem zu Madrid goufen elo Ermëttlunge vum Parquet an d'Weeër geleet.