De Coronavirus breet sech queesch duerch d'Welt aus. D'Hëllefsorganisatioune warne virun de Konsequenzen, déi de Virus op Entwécklungslänner wäert hunn.

Eng ronn honnert Fäll vun Infektioune mam COVID-19 ginn et bis ewell an Indien an Ägypten an och vereenzelt Fäll am Venezuela. An awer klëmmt d’Suerg, datt de Virus sech och a verschiddene Länner an Afrika oder an Indien massiv ausbreede wäert. Nach läit de Epizenter vun der Pandemie an Europa an an den USA, mä dat kéint sech och séier änneren.

Bis ewell goufen Corona-Fäll aus iwwer 30 afrikanesche Länner gemellt, déi meescht dovun goufe souzesoen aus Europa importéiert. D’Weltgesondheetsorganisatioun geet dovun aus, datt d’Chiffere vun Nei-Infizéierten an Afrika geschwë massiv klamme wäerten.

D’afrikanesch Länner profitéieren am Ëmgang mam Coronavirus vun hiren Experienze mat aneren Epidemien, wéi zum Beispill dem Ebola-Virus.

Allerdéngs schwätzen och eng Partie Facteuren dofir, datt de Virus sech massiv ausbreede wäert. Virun allem an aarme Véierel, wou et kee fléissend Waasser gëtt, d’Leit sech keng Desinfektiounsmëttel leeschte kënnen an ee vill méi no op enkem Raum zesummelieft. Eng Auto-Quarantaine kann een do guer net ëmsetzen.

Dat nämmlecht gëllt fir Indien an de Venezuela, wou et schwéier, wann net onméiglech ass, duerch méi Hygiène a sozial Distanz d’Ausbreedung vum Virus ze bremsen.

En internationalen Hëllefsfong gouf vun Norwegen proposéiert am Kampf géint d’Pandemie. Den UNO-Generalsekretär Antonio Gutteres huet scho lescht Woch virdru gewarnt, datt Millioune Mënscheliewen um Spill géife stoen, wann een net ronderëm de Globus Solidaritéit géif weisen. An dëst virun allem par Rapport zu den äermste Länner op der Welt.