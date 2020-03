Katastrophemedeziner schwätze vun dramateschen Zoustänn a Spideeler am Elsass.

Ënnert anerem géife Medezinner an der Universitéitsklinik zu Stroossbuerg och dann nach mat Corona-Patiente schaffen, wa se selwer infizéiert wieren, esou Mataarbechter vum däitschen Institut fir Katastrophemedeziner zu Tübingen an engem neie Bericht.

Wéi ntv schreift, gëtt am Rapport vun enger "gräifbarer Gefor duerch de Virus" geschwat, nodeems d'Medezinner aus Däitschland op der Plaz zu Stroossbuerg waren. Dohier wier och eng optimal Virbereedung an Däitschland essentiell wichteg, heescht et weider.

Zënter dem Weekend géife Patienten, déi iwwer 80 Joer al wieren, net méi zu Stroossbuerg beotemt ginn, ma se géifen amplaz Stierfbegleedung Opiater a Schlofmëttel kréien, sou Medezinner, déi op der Plaz waren. Änlech gëtt och mat Patienten aus Altersheemer verfuer.