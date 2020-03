An engem Camion goufen am Mozambique iwwer 60 doudeg Flüchtlingen entdeckt, si sollen am Unhänger erstéckt sinn.

14 weider Persoune goufen am Camion fonnt, si sollen alleguer aus Ethiopien kommen. De Chauffeur a säin Assistent, alle béid Männer, déi aus dem Mosambik sinn, goufe vun der Police festgeholl.