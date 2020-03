Wéi eng Spriecherin der Plattform "Zait Online" erkläert huet, géif Ebay den Handel mat iwwerdeierten an onfaire Präisser net erlaben.

Et wéilt ee, net Profit aus Naturkatastrophe schloen, heescht et. Notzer, déi Produiten, wéi Masken ze deier verkafen, ginn deemno gespaart an de Verkaf gëtt direkt gestoppt. De Moment gëtt et jo net nëmmen an Däitschland e Manktem u Masken an aneren Schutzoutillen.

An d'EU-Länner dierften deemnächst op weider Schutzkleedung, Brëller an Änleches hoffen. Wéi d'EU-Kommissiounscheffin Ursula von der Leyen erkläert huet, hätt ee Kontrakter virleien, fir nees esou Wueren unzeschafen. D'Verträg, déi fir 25 EU-Staaten ausgehandelt goufen, wiere prett, fir ënnerschriwwen ze ginn. Wéi herno d'Schutzkleedung verdeelt gëtt, dozou huet d'EU-Kommissiounspresidentin näischt gesot.