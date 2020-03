1,3 Milliarde Mënsche kruten en Dënschdeg gesot doheem ze bleiwen, an dat fir 3 Wochen.

Weltwäit ginn elo iwwer 400.000 positiv Fäll gezielt. D’Zuel vun Doudege läit no bei 19.000 Leit. 110.000 Leit wiere rëm als gesond confirméiert. China, wou d’Pandemie ugefaangen huet an d’Géigemesuren virun 2 Méint a Kraaft gesat goufen, geet lues a lues eraus aus dem Krisenzoustand.

Elo ass et awer dat zweetgréisst Land op der Welt, wou d'Coronakris definitiv ukomm ass: Indien.

1,3 Milliarde Mënsche kruten en Dënschdeg gesot doheem ze bleiwen, an dat fir 3 Wochen. D’Zuel vu confirméierte Fäll an Doudeger ass zwar immens niddreg an Indien, mä dat läit dorunner, dass do am mannsten Tester gemaach ginn.

De Premier Narendra Modi huet awer lo eng Ausgangspär verhaangen, mat den Ausnamen änlech wéi hei am Land, wéi beispillsweis akafe goen. Wien awer kee legitimme Gronn huet dobaussen ze sinn, riskéiert an Indien elo souguer Prisong.