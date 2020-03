De britteschen Trounfollger, de Prënz Charles, gouf positiv op de Coronavirus getest. Dat huet d'Clarence House e Mëttwoch matgedeelt.

Wéi et heescht, hätt den 71 Joer ale Prënz Charles just liicht Symptomer, wier soss awer bei beschter Gesondheet an hätt déi lescht Deeg wéi gewinnt vun doheem geschafft.

Och seng Fra Camilla ass op de Virus getest ginn, do wier d'Resultat awer negativ gewiescht.

Sou wéi d'Virschrëften et virgesinn, ass d'Koppel bei sech doheem a Schottland a Quarantän.

Wéi sech de Prënz ugestach huet, ass net bekannt. Gewosst ass, de Fürst Albert vu Monaco gouf d'lescht Woch positiv op de Virus getest. Den Charles an den Albert souze bei engem Evenement den 10. Mäerz an engem voll besate Konferenzraum am Kings Palace vis-à-vis vuneneen. Wéi et heescht, solle si awer keen enke Kontakt matenee gehat hunn.