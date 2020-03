Dat mellt de Volksfreund. Et gouf, wéi et heescht, kee verwonnt an och de Schued soll sech a Grenzen halen.

Well et awer zu enger gréisserer Dampentwécklung koum, sollen d'Leit vu ronderëm d'Dieren an d'Fënsteren zoumaachen. Den Damp huet een och zu Waasserbëlleg gesinn.