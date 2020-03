An der somalescher Haaptstad Mogadischu huet sech en Attentäter an d'Luucht gesprengt an dobäi méi Mënsche mat an den Doud gerappt.

D'Police huet 6 Doudesfäll confirméiert. Déi islamistesch Terrormiliz Al-Shabaab gëtt fir d'Dot responsabel gemaach.