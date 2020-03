Et gi keng sanitär Mesurë fir d’Flüchtlingen zu Calais a Frankräich an d‘Leit ginn nach ëmmer dagdeeglech vun de Plazen, wou se sech ophalen, verdriwwen.

D’Situatioun géif sech wieder zouspëtzen, seet eng Lëtzebuergerin, déi nach viru ronn 2 Woche benevole zu Calais geschafft huet. Am Kontext vum Coronavirus gëtt näischt fir d’Sécherheet vun de Flüchtlingen ënnerholl, déi och scho virdru vulnerabel waren an ënner onmënschleche Konditioune gelieft hunn.

Flüchtlingen zu Calais/Reportage Claudia Kollwelter

Vill Benevollen hätte sech antëscht zréckgezunn, seet d’Nora Fellens vun der Associatioun "La Cabane Juridique / Legal Shelter ". Viru gutt 2 Wochen, wéi d’volontaire Juristin selwer nach zu Calais war, gouf iwwer de Covid-19 geschwat, mä domat hat et sech awer.



"D’Leit, déi an de Stroosse wunnen, mir soen "exilées" dozou, déi goufe knapps informéiert. Vun den Institutioune knapps, wann iwwerhaapt. Et war éischter un den Associatiounen um Terrain, ze erklären, wat kënnt op eis zou, wat ass et iwwerhaapt a wéi kéint ee sech dogéint schützen."



Eng Mesure ass jo déi, sech reegelméisseg d’Hänn ze wäschen, a ganz Calais gëtt et awer fir d’Flüchtlingen nëmmen eng fix Plaz, wou se Zougang zu Waasser hunn. Zum Deel musse se iwwert 1 Stonn trëppelen, fir op déi Plaz ze kommen. An do sollte Seefen higeluecht ginn.



"Dat war dat eenzegt, wat als Mesure sollt geholl ginn. Herno huet sech awer erausgestallt, datt dat net geschitt ass."



Donieft gëtt deene Benevollen, déi nach sur Place sinn, d’Aarbecht immens schwéier gemaach:



"Dat war scho virum Coronavirus sou, mä et kann ee soen, datt et nach méi renforcéiert ass, well et déi Mesure gëtt, datt ee jo just nach eraus dierf am Kader vu senger activité professionelle. "



Vun de Gendaarme kréien d'Benevollen da gesot, datt hir Aktivitéite keng richteg Aarbecht wier a se verbaliséiert géife ginn, wa se net fort géinge goen. Fir d’Associatioun an d’Juristin Nora Fellens stelle sech eng ganz Partie Froen am Kader vun hirem conseil juridique, dee si de Leit ginn. D’Präfekture sinn zou, Rendez-vouse goufen annuléiert. Et ass also e grousse Flou a Punkto Prozeduren an Demanden:



"An et wäerte sech menger Meenung no haaptsächlech Froe stellen, wann den Etat de crise net méi do ass, fir ze kucken, wat ass mat den Delaien, déi entretemps gelaf sinn, si se opgehuewen oder si se ofgelaf?"



D‘Associatioun fuerdert, datt de Staat seng Responsabilitéiten hëlt an datt de Flüchtlingen hir Grondrechter respektéiert an och geltend gemaach ginn – wärend der Corona-Kris, mä och generell, betount nach d’Nora Fellens.