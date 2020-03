An den USA klammen d'Zuelen däitlech. Zu New York ass ee komplett iwwerfuerdert. Spuenien huet iwwerdeems scho méi Doudeger wéi China.

Italien ass weider dat Land, dat am meeschte vum Coronavirus getraff ass. D'Zuele klamme weider, mä manner wéi den Dag virdrun. 683 Doudeger koumen e Mëttwoch derbäi. Iwwer 7.500 Persounen hunn de Virus an Italien bis ewell net iwwerlieft. Och de Süde vum Land fäert, datt d'Situatioun do an den nächsten 10 Deeg dramatesch explodéiert.

A Frankräich ginn et iwwerdeems iwwer 25.000 confirméiert Infektiounen. 1.331 Mënsche si gestuerwen. Iwwer 11.000 Persoune leien a franséische Spideeler, 2.800 dovunner op der Intensivstatioun. En Drëttel vun de Patienten an de Spideeler wär méi jonk wéi 60 Joer, seet de franséische Ges

De President Macron huet e Mëttwoch Mulhouse besicht, den nationalen Epizenter. Hien huet eng Militär-Aktioun annoncéiert, am „Krich“ wéi hie jo seet, géint de Coronavirus. Der Populatioun soll gehollef ginn. Patienten an de franséischen Iwwerséi-Gebidder sollen transportéiert ginn. An et soll massiv an de Gesondheetssekteur, an déi franséisch Spideeler investéiert ginn.

An Däitschland si bis ewell iwwer 37.000 Fäll registréiert ginn. 206 Mënsche si gestuerwen.

Spuenien huet méi Doudeger wéi China. Speziell an den Altersheemer sinn d'Zoustänn dramatesch. Wéinst der Coronakris mussen d'Awunner an den Heemer dacks ouni Fleeger eens ginn, si ganz op sech eleng gestallt. D'Fleegepersonal ass krank ginn an huet Altersheemer verlooss.

An den USA klammen d'Zuelen däitlech. Iwwer 68.000 Fäll gëtt et. Et gëtt elo och méi getest. Iwwer 1.000 Persounen hunn de Virus net iwwerlieft.

Et wär apokalyptesch, heescht et zu New York. D'Spideeler do wären iwwerfuerdert. An engem Spidol wiere bannent 24 Stonnen 13 Patiente um Covid-19 gestuerwen. New York baut eng provisoresch Läichenhal.

Den amerikanesche Senat huet en risegt Nouthëllef-Gesetz gestëmmt vun 2.000 Milliarden Dollar, de gréisste Rettungspak an der US-Geschicht.

D'Länner hunn deels verschidde Strategien fir der Kris ze begéinen. Rumänien wëll elo all d'Awunner an de Ballungszenteren testen. Zum Beispill, déi ganz Populatioun zu Bukarest. Mobil Ekippe solle vun Haus zu Haus goen. Dofir ginn awer Millioune vun Tester gebraucht, déi nach net do sinn. Risikogruppe solle fir d'éischt getest ginn.