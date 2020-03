2 Lëtzebuerger Zaldoten sinn den Ament am Afghanistan am Kader vun der Nato-Missioun am Asaz.

En Donneschdeg de Mëtteg gouf an der Chamberkommissioun fir Defense decidéiert, d'Persoune weider 24 Méint do ze loossen. Sollt awer d'Nato decidéieren, méi fréi hir Operatioun am Land opzeginn, géif een d'Persounen natierlech erëm heem huelen, esou de Verdeedegungsminister François Bausch.

Op internationalem Niveau ass de Credo: Zaldoten aus dem Land zeréckzéien, dat huet een Accord tëscht den Taliban an den USA esou virgesinn. Däitschland huet virun e puer Deeg domadder ugefaangen, hiren Effektiv op der Plaz ze reduzéieren. Ma fir Lëtzebuerg, dat ënnert dem däitsche Kommando dohannen ass, ass dat keng Optioun.

Extrait François Bausch

Déi zwee Lëtzebuerger Zaldoten, ee Chauffeur an een Ënneroffizéier, hëllefe bei der Logistik, heescht bei der Begleedung, der Observatioun an Training. Den éischte Juli dëst Joer wier d'Mandat vun der Lëtzebuerger Arméi ausgelaf. Wéi gesot ass et ëm 24 Méint verlängert. An der Chamberkommissioun gouf dës Verlängerung mat Ausnam vun de Lénken ugeholl.