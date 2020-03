An den USA sinn an Tëschenzäit Millioune Bierger vun Ausgangsspäre betraff, Et gëtt gefaart, datt sech den Epizenter vum Virus dohinner kéint verlageren.

Eng 70.000 Persoune sinn infizéiert an d'Zuel vun den Doudesaffer ass op méi wéi 1.000 geklommen. Et gëlle Restriktioune fir bal d'Hallschent vun den 330 Millioune Leit, Moossnamen, déi vun deene verschiddene Bundesstaate ofhänken. Ganz uerg huet et awer och den US-Aarbechtsmaart getraff.

Eleng d'lescht Woch hunn 3,3 Millioune Bierger eng Demande misste maachen, fir Chômagegeld ze kréien. Dat sinn der 10 Mol esou vill wéi déi Woch virdrun. Verschidden Analyste ginn dovunner aus, datt d'Donkelziffer esouguer nach méi héich ass. Et heescht vill Bundesstaaten wieren den Ament einfach mat den Demanden iwwerfuerdert. De Chômage kann een an den USA iwwer Internet ufroen, ma d'Sitte géifen ënnert deene ville Visiteuren zesummebriechen.

3,3 Milliounen Demandë bannent nëmme 7 Deeg, dat ass e Rekord fir d'USA. Déi leschte Kéier wou de Chiffer héich, ma nach laang net esou héich war, war 1982. Deemools waren et knapp 700.000 Demanden.

De leschte Mount war de Chômagetaux nach esou niddreg wéi schonn zënter Joerzéngten net méi....e louch bei 3 an engem hallwe Prozent. Hëllefen soll elo e Konjunkturpak vun ongeféier zwou Billiounen Dollar.

Notamment sollen et méi Entschiedegunge ginn, wann een seng Aarbecht verléiert. Bis elo war d'Hëllef an den USA do éischter limitéiert an d'Patrone sollen d'Méiglechkeet kréien, fir hire Salariéeë bis zu 4 Méint fräi ze ginn am Plaz se direkt z'entloossen.

An deene 4 Méint géif dann de Staat fir déi Paien opkommen.

Dës Mesurë mussen awer nach fir d'éischt vum Representantenhaus gestëmmt ginn.

Wéi dramatesch d'Auswierkungen op US Wirtschaft sinn, léisst sech elo nach net soen. Am zweeten Trimester gëtt awer mat enger dramatescher Situatioun gerechent an iwwert dat ganzt Joer gekuckt, riskéiert et eng Rezessioun ze ginn. Dat confirméiert de President der Federal Reserve, der amerikanescher Zentralbank an den US Medien. Hie mécht awer anengems drop opmierksam, datt dat hei näischt mat enger normaler Rezessioun ze dinn hätt. Schliisslech géif et kee fundamentale Problem mat der US Wirtschaft.

Wann een de Virus also séier ënner Kontroll kritt, kéinten déi ekonomesch Aktivitéiten erëm ulafen, seet de President vun der FED, der amerikanescher Zentralbank.

Schlecht Wirtschaftszuele kéinten natierlech och dramatesch Auswierkungen hunn aus der Vue vum President Donald Trump, dee jo am November gäre géif erëmgewielt ginn.

Fir elo huet hie versprach, datt d'Ekonomie no der Corona-Pandemie erëm duerchstart, wuertwiertlech "esou wéi eng Rakéit".